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19:35, 30 июня 2025Из жизни

Женщина сбросила 50 килограммов и поделилась секретами похудения

Американка похудела на 50 килограммов за девять месяцев и избавилась от диабета
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: i yunmai / Unsplash

Американка сбросила 50 килограммов после операции и радикально изменила образ жизни. Секретами похудения она поделилась с Times Republican.

Жительница города Маршаллтаун Амбер Снайдер долгое время боролась с лишним весом. Несмотря на попытки придерживаться диеты и занятия спортом, ей никак не удавалось прийти в форму. В августе 2024 года она решилась на шунтирование желудка. В результате орган существенно уменьшился. Однако, по ее словам, операция — лишь один из инструментов в борьбе с лишним весом, а не решение всех проблем.

За девять месяцев Снайдер удалось избавиться от диабета и похудеть со 110 килограммов до 60. Она строго контролирует размеры порций, избегает быстрых углеводов и занимается в спортзале пять раз в неделю. Ее рацион преимущественно состоит из белковых продуктов, она также принимает витаминные препараты, компенсирующие недостаток питательных веществ.

Несмотря на быстрый результат, Снайдер предупреждает: без изменения привычек вес может вернуться. Она советует не бояться корректировать план и не корить себя за срывы. «Завтра новый день, и любое усилие лучше, чем ничего», — говорит она.

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