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11:42, 30 июня 2025Из жизни

Женщина выбросила лотерейный билет и чуть не лишилась 6,3 миллиона рублей

Американка бросила лотерейный билет в мусор и чуть не лишилась $80 тысяч
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Жительница США бросила лотерейный билет в мусор и чуть не лишилась 80 тысяч долларов (6,3 миллиона рублей). Об этом пишет UPI.

Памела Ховард-Тортон из города Шепердсвилл, штат Кентукки, давно хотела сыграть в лотерею Flamingo Bingo, однако не покупала билет по разным причинам. Во время очередного визита в магазин она наконец приобрела билет за пять долларов (393 рубля) и выиграла 200 долларов (15,7 тысячи). Затем американка купила еще четыре билета Flamingo Bingo.

«Они лежали у меня на прилавке целый день. Я забыла про них и решила сыграть только в половине двенадцатого ночи. Первые три ничего не выиграли и я выбросила их в мусорное ведро. Потом я подумала: "Эй, а где четвертый билет?"», — рассказала женщина.

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Оказалось, что Ховард-Тортон случайно выбросила неиспользованный билет. Она достала его из ведра и проверила. Оказалось, что он был выигрышным и принес ей 80 тысяч долларов. Американка не рассказала, как потратит выигрыш, однако отметила, что в первую очередь рассказала о неожиданной удаче матери и дочери.

Ранее житель США обнаружил забытый лотерейный билет во время уборки в машине. Находка принесла ему 50 тысяч долларов.

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