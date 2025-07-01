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09:27, 1 июля 2025Моя страна

Американец приехал в Россию и не поверил своим глазам

Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Globallookpress.com

Инженер из Иллинойса, США, Майкл Андерсон приехал в Россию по работе и был настроен скептически, направляясь сюда. Однако по приезде он не поверил своим глазам: ожидавший холодной серости иностранец столкнулся с комфортом и уважением к его профессии. Историю американца рассказывает телеканал «Царьград» на платформе «Дзен».

«Я не поверил глазам, когда понял, как устроены многие вещи в России», — поделился он впечатлениями от первой поездки, отметив, что в его родной стране к его должности относятся просто как к исполнителю. При этом в России его мнение было важным: его приглашали на совещания, просили совета, обсуждали детали.

Благодаря этому он почувствовал, что занимается важным делом. Андерсон признался, что ему очень не хватало этого дома.

Кроме того, он удивился ценам на многие услуги, в частности, медицинские. Его поразило, что вызвать врача на дом можно бесплатно, а попасть к терапевту или на техосмотр можно в ближайшие дни после записи, а не через несколько месяцев. Также он похвалил детское дополнительное образование, отметив, что в США за него приходится платить большие деньги, однако в России кружки бывают и вовсе бесплатными.

«Если снова предложат поехать в Россию — я соглашусь. Без раздумий», — заключил он.

Ранее сообщалось, что иностранные авторы канала Discover Connection приехали в Россию и благодаря купанию в ледяной воде смогли понять, что означает крепость русского духа.

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