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15:56, 1 июля 2025Наука и техника

Хакеры научились взламывать популярные модели наушников

Уязвимости в Bluetooth позволили взламывать беспроводные наушники
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

Ряд уязвимостей в протоколе Bluetooth позволяли хакерам взламывать беспроводные наушники и перехватывать данные. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

На проблему обратила внимание компания по кибербезопасности ERNW. Специалисты нашли несколько уязвимостей в Bluetooth-контроллере компании Airoha, который используется в десятках видов наушников. Под угрозой взлома оказались 29 популярных моделей от Beyerdynamic, Bose, Sony, Marshall, Jabra, JBL, Jlab, EarisMax, MoerLabs и Teufel.

По словам специалистов, злоумышленники могут использовать уязвимости CVE-2025-20700, CVE-2025-20701 и CVE-2025-20702. Оказавшись в зоне действия Bluetooth устройства жертвы, хакеры могут перехватить сигнал и получить доступ над наушниками. Они могут как прослушивать разговоры по телефону, так и похищать личные данные пользователей.

«Сама мысль о том, что кто-то может взломать ваши наушники, подключиться к вашему телефону и совершать звонки или шпионить за вами, звучит довольно тревожно», — заметили эксперты ERNW. Однако для взлома наушников хакер должен обладать специальным оборудованием и иметь хорошие навыки взлома. О проблеме сообщили Airoha, инженеры компании уже выпустили устраняющее уязвимости обновление.

В конце июня специалисты по безопасности рассказали о новом способе взлома автомобилей марки Nissan через ошибку в медиасистеме. С этим способом хакеры могут получить контроль над управлением авто и подслушать разговоры в салоне через микрофон медиасистемы.

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