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14:35, 1 июля 2025Забота о себе

Дожди разбудили в России опасные бактерии

Инфекционист Мухина: На фоне влажности в России активировалась кишечная палочка
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В России на фоне сильных дождей и плюсовой температуры пробудились опасные бактерии. О них Life.ru рассказала врач-инфекционист, дерматолог Марият Мухина.

По словам Мухиной, при повышенной влажности активно размножаются вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем. Из-за этого люди чаще болеют ларингитом, гайморитом, отитом и пищевыми токсикоинфекциями.

Как отмечается в материале, из-за дождливой и холодной погоды в России также активизировались кишечная палочка, золотистый стафилококк, пневмококк, стрептококк группы А, сальмонелла, менингококк и микробактерия туберкулеза, а также некоторые грибки.

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«В условиях повышенной влажности иммунитет вынужден бороться со многими инфекционными агентами, поэтому он истощается. В результате этого инфицирование может происходить из-за ослабления иммунной защиты», — добавила Мухина.

Ранее доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова предостерегла от игр с бездомными животными. Одной из самых частых передающихся от животных инфекций она назвала токсоплазмоз, которым можно заразиться, если просто погладить кошку.

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