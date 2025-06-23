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16:31, 23 июня 2025Забота о себе

Россиян предостерегли от игр с уличными кошками

Доцент Меликова: Контакт с уличными кошками может привести к лишаю
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Контакт с уличными кошками может привести к различным паразитарным инфекциям, предупредила доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова. О последствиях игр с бездомными животными она предупредила в беседе с «Газетой.Ru».

Одной из самых частых таких инфекций она назвала токсоплазмоз, которым можно заразиться, если просто погладить кошку. «Токсоплазмоз может спровоцировать хроническое воспаление центральной нервной системы, изменить нейротрансмиттерный баланс, повлиять на когнитивные способности человека. Ученые связывают хронический токсоплазмоз с психоневрологическими расстройствами, такими как шизофрения, депрессия и болезнь Альцгеймера», — рассказала она. Врач добавила, что особенно токсоплазмоз опасен для беременных из-за риска развития патологии плода.

Кроме того, уличные кошки могут быть переносчиками лишая, нередко они заражены круглыми и ленточными червями (например, токсокарами). Переносят они и бартонеллез («болезнь кошачьих царапин»), вызывающий воспаление лимфоузлов, и сальмонеллез, приводящий к тяжелым кишечным расстройствам, предостерегла Меликова.

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Врач призвала избегать контактов с незнакомыми животными, особенно если у них есть признаки болезни (сыпь, выделения из глаз, агрессивность), после таких контактов тщательно мыть руки с мылом, а при укусе или царапине от такой кошки срочно обращаться к врачу.

Ранее диетолог Николь Ладлам Рейн заявила, что трем категориям людей нельзя есть суши, поскольку в их случае данное блюдо представляет опасность для здоровья. Как пояснила Рейн, опасны не сами суши, а сырая рыба, которая входит в состав блюда.

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