Три категории людей предупредили об опасности суши

Диетолог Рейн призвала беременных женщин отказаться от суши из-за паразитов

Диетолог Николь Ладлам Рейн заявила, что трем категориям людей нельзя есть суши, поскольку в их случае данное блюдо представляет опасность для здоровья. Их она назвала в беседе с изданием Infobae.

Как пояснила Рейн, опасны не сами суши, а сырая рыба, которая входит в состав блюда. Дело в том, что некачественный продукт может привести к заражению паразитами и бактериями, предупредила она.

Так, по словам медика, не стоит употреблять суши беременным женщинам, поскольку в случае наличия в рыбе патогенов они негативно повлияют на плод. Также лучше отказаться от этого блюда маленьким детям и пожилым людям, так как у них слабая иммунная система, из-за чего им сложнее бороться с пищевыми инфекциями. В заключение Рейн призвала лиц с хроническими заболеваниями не употреблять суши по аналогичной причине.

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