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14:33, 26 мая 2025Забота о себе

Россиянам назвали шесть симптомов заражения глистами

Врач Смирнова посоветовала при повышенной утомляемости провериться на гельминтоз
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

Проктолог Елена Смирнова заявила, что заражение глистами можно заподозрить по шести симптомам. Их она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

Смирнова порекомендовала провериться на паразитов при наличии зуда в области заднего прохода, особенно если он усиливается по ночам. Также глистная инвазия может сопровождаться аллергическими реакциями и изменениями стула, причем как в сторону запора, так и диареи.

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Кроме того, о заражении гельминтами, продолжила врач, могут свидетельствовать частые вздутия, урчание и боли в животе. Также она призвала обратить внимание на повышенную утомляемость, раздражительность и рассеянность и посоветовала пройти соответствующее обследование при потере веса и изменениях аппетита в ту или иную сторону.

Ранее инфекционист Владимир Неронов рассказал, как правильно мыть руки. По его словам, делать это необходимо каждый раз после возвращения с улицы.

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