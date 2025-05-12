Россиянам напомнили главные правила мытья рук

Инфекционист Неронов: Руки нужно мыть 30-40 секунд под теплой проточной водой

Несмотря на прошедшую пандемию коронавируса, россияне недостаточно качественно моют руки, считает врач-инфекционист Владимир Неронов. Главные правила мытья рук он напомнил в беседе с Life.ru.

Неронов напомнил, что руки нужно мыть после каждого возвращения с улицы, перед приготовлением и приемом пищи, после контакта с животными или деньгами, до и после использования контактных линз.

Врач рекомендует мыть руки 30-40 секунд под теплой проточной водой, обрабатывая все участки и не забывая про межпальцевые промежутки и область под ногтями. Если воды поблизости нет, Неронов советует использовать антисептик с 70-процентным содержанием спирта или перекись водорода. При этом влажные салфетки, подчеркнул инфекционист, являются лишь временным решением, поскольку не обеспечивают полноценной очистки.

При приготовлении пищи врач посоветовал использовать отдельные доски для мяса и овощей, регулярно дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты. Он добавил, что полотенце для рук должно быть индивидуальным, его необходимо регулярно менять. Это поможет защититься от 80 процентов инфекционных заболеваний, заключил Неронов.

Ранее инфекционист Вера Сережина предупредила любителей поцелуев, что через слюну могут передаваться вирусы. По словам врача, весной таким способом можно заразиться гриппом.