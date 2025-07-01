Названы опасные сочетания алкоголя с едой

Врач Исаев: Употребление алкоголя со сладкой и соленой едой может быть опасно

Важно понимать, с какими продуктами сочетание алкоголя может быть не только неудачным, но и опасным, рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев. Худшие сочетания он перечислил в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь врач предостерег от употребления алкоголя со сладким, особенно высокоуглеводными десертами.

«Сочетание этанола с быстрыми углеводами — тортами, пирожными, сладкими напитками — усиливает инсулиновый ответ, провоцируя резкие скачки глюкозы. Это особенно критично при скрытых формах метаболического синдрома и инсулинорезистентности, которые могут протекать бессимптомно», — пояснил он.

Кроме того, сахар ускоряет всасывание алкоголя в кровь и делает состояние опьянения более стремительным и непредсказуемым, добавил психиатр.

Алкоголь с традиционными солеными закусками (соленой рыбой, чипсами, орешками) увеличивает нагрузку на почки и сердце, сообщил специалист.

«Этанол обладает диуретическим эффектом (особенно пиво), а в сочетании с избытком натрия это может спровоцировать выраженное обезвоживание и электролитный дисбаланс. Особенно опасно для людей с гипертонией и нарушениями ритма сердца. Кроме того, сильная жажда, вызванная солью, заставляет больше пить (часто именно алкоголь, а не воду), что ведет к незаметному увеличению дозы спиртного», — высказался эксперт.

Исаев также посоветовал не увлекаться алкоголем в сочетании с жирной и жареной, острой пищей — это экстремальная нагрузка на поджелудочную железу и печень, которая многократно повышает риск острого панкреатита.

Не рекомендуется принимать и алкоголь вместе с кофеином, так как последний стимулирует нервную систему, а этанол является депрессантом.

Вместе они дают парадоксальный эффект: субъективное ощущение трезвости при сохраняющемся алкогольном отравлении. Человек переоценивает свои возможности, что увеличивает риск травм, аварий и повторного употребления алкоголя. Особенно опасны энергетики с кофеином и таурином, часто употребляемые подростками в составе алкогольных коктейлей Руслан Исаев нарколог

Врач также призвал с осторожность употреблять вместе алкоголь и грибы, особенно неизвестные и условно съедобные, так как это может стать смертельным сочетанием. Мешать спиртное с молочными продуктами тоже не следует, так как таким образом замедляется всасывание этанола, опьянение становится более отсроченным, но не менее тяжелым, рассказал эксперт. Кроме того, подобное сочетание является серьезной нагрузкой на печень и поджелудочную железу.

«Список опасных сочетаний с алкоголем далеко не исчерпывается, но ключевой принцип ясен: все, что усложняет метаболизм, раздражает слизистые, изменяет водно-солевой баланс или "маскирует" степень опьянения — потенциально опасно», — заключил Исаев.

Ранее в Египте россияне массово отравились местным пивом. Сами они рассказали, что пили алкоголь в баре одного из египетских отелей «в плохо помытых стаканах». На вкус напиток был похож на смесь лимонада и кваса.

