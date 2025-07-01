«Газпрому» помогут избежать уплаты налогов за «Северный поток-2»

РБК: Минфин готовится освободить «Газпром» от уплаты налогов за Nord Stream 2 AG

Министерство финансов России подготовило поправки в налоговое законодательство, которые помогут «Газпрому» сэкономить на ситуации, связанной с оператором газопровода «Северный поток-2» — швейцарской Nord Stream 2 AG. Об этом со ссылкой на текст документа, который планируют внести в уже принятый в первом чтении законопроект, сообщает РБК.

Речь идет о том, что весной 2022 года была начата процедура банкротства оператора, поскольку компания из-за санкций США была не в состоянии обслуживать свой долг. Тогда суд предоставил Nord Stream 2 AG временный мораторий, который неоднократно продлевался.

В мае этого года компания объявила о достижении мирового соглашения со своими кредиторами, утвержденное судом швейцарского кантона Цуг. Позднее «Газпром» сообщил, что документ вступил в силу, а мораторий прекращен в связи с отсутствием задолженности.

Профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве России Михаил Юмаев отметил, что долги оцениваются в доходах компании в международной отчетности, а если они были закрыты, то «Газпром» (Nord Stream 2 AG его «дочка») должен был бы заплатить налоги.

Чтобы не допустить этого, в Минфине предложили дополнить определение «безнадежного долга», то есть нереальных к взысканию долговых обязательств. Условия прописаны под ситуацию «Газпрома».

Погашение задолженности должно утверждаться иностранным судом в рамках финансового оздоровления иностранной организации, заимодавец и заемщик должны входить в одну международную группу компаний, а кроме того, в отношении иностранной организации должны быть введены санкции с 2022 года. Все эти условия должны выполняться одновременно.

Тогда, как объяснил партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня, изменения коснутся только «Газпрома» и входящих с ним в группу юридических лиц, предоставлявших финансирование Nord Stream 2 AG. Впрочем, он не исключил, что воспользоваться им могут и другие компании, попавшие в аналогичную ситуацию.

Ранее стало известно, что в правительстве обсуждают новые налоговые льготы для «Газпрома», который столкнулся с резким ухудшением финансового положения после потери значительной доли европейского рынка. Одним из возможных решений, утверждают ряд источников, станет снижение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).