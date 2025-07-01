«Игру в кальмара» обвинили в плагиате культовой советской мелодии

Netflix обвинили в плагиате мелодии из «17 мгновений весны» в «Игре в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix могут оштрафовать за использование мелодии из культового советского фильма «17 мгновений весны» композитора Микаэла Таривердиева в третьем сезоне сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката Геннадия Кузьмина.

По его словам, если факт плагиата будет доказан, то авторов южнокорейского сериала и сам стриминг-сервис обяжут выплатить крупные штрафы. «Могут предписать вырезать этот эпизод с мелодией из сериала. Что касается штрафов, то речь может идти о суммах не просто в миллионы рублей, а десятки миллионов и даже сотни миллионов рублей», — сообщил Кузьмин.

Юрист также уточнил, что у истца есть шанс выиграть дело против Netflix, а целью разбирательств является не материальная компенсация, а защита наследия отечественной культуры.

В январе стало известно, что в Совете Федерации потребовали запретить сериал «Игра в кальмара».