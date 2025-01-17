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12:42, 17 января 2025Культура

В Совете Федерации потребовали запретить сериал «Игра в кальмара»

Сенатор Косихина: В России необходимо заблокировать сериал «Игра в кальмара»
Ольга Коровина

Кадр: сериал «Игра в кальмара»

Член Совета Федерации Наталия Косихина заявила о необходимости заблокировать корейский сериал «Игра в кальмара» в российских интернет-сервисах. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Сериал содержит сцены насилия и пропаганду нечеловеческой жестокости. Это неправильно с точки зрения нравственности и российского законодательства. Я думаю, что нужно заблокировать его для просмотра в соцсетях и интернет-сервисах», — подчеркнула сенатор.

Косихина отметила, что детей нужно оградить от виртуальной реальности, где убийства стали развлечением. Сенатор добавила, что «Игра в кальмара» обесценивает человеческую жизнь и формирует неправильное восприятие моральной картины мира у молодежи. Она также заявила, что родители поощряют неверные установки, покупая детям костюмы по мотивам сериала и игрушечное оружие.

Легально сериал «Игра в кальмара» можно посмотреть только в сервисе Netflix. Платформа объявила об уходе из России 6 марта 2022 года, а 30 мая 2022-го отключила свои услуги на территории страны.

Ранее депутат Брянской областной думы предложил приравнять пропаганду сериала «Игра в кальмара» к экстремизму. Он назвал проект Netflix «манифестом жестокости», романтизирующим насилие.

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