Израиль объявил об уничтожении иранской военной элиты

Представитель ЦАХАЛ Эдри заявил, что Израиль уничтожил иранскую военную элиту

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы удалось уничтожить иранскую военную элиту. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри, его цитирует РИА Новости.

Его спросили, было ли у еврейского государства в планах уничтожение верховного лидера Ирана Али Хаменеи. «Когда мы говорили о ликвидации элиты иранского военного командования и силовых структур, мы действительно добились этого и уничтожили их», — ответил на это Эдри.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что ликвидировали начальника центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани. Он считался самым высокопоставленным военным командиром и ближайшим соратником верховного лидера Ирана Али Хаменеи.