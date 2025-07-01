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01:45, 1 июля 2025Мир

Израиль объявил об уничтожении иранской военной элиты

Представитель ЦАХАЛ Эдри заявил, что Израиль уничтожил иранскую военную элиту
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы удалось уничтожить иранскую военную элиту. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри, его цитирует РИА Новости.

Его спросили, было ли у еврейского государства в планах уничтожение верховного лидера Ирана Али Хаменеи. «Когда мы говорили о ликвидации элиты иранского военного командования и силовых структур, мы действительно добились этого и уничтожили их», — ответил на это Эдри.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что ликвидировали начальника центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани. Он считался самым высокопоставленным военным командиром и ближайшим соратником верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

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