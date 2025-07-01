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23:09, 1 июля 2025Мир

Канцлер Германии сделал заявление о вовлечении в конфликт на Украине

Канцлер Германии Мерц заявил, что страна не станет стороной конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Andreas Gora / Global Look Press

Германия, несмотря на военную помощь Киеву, не станет стороной конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

«Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта», — заверил Мерц. Он подчеркнул, что вместе необходимо сделать все, чтобы положить конец конфликту.

Ранее Мерц сообщил, что в немцах укоренился страх войны с Россией, однако сам он не опасается военной конфронтации. Тем не менее, по его словам, следует иметь «реалистичный взгляд на империалистические устремления России».

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