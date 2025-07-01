Канцлер Германии сделал заявление о вовлечении в конфликт на Украине

Канцлер Германии Мерц заявил, что страна не станет стороной конфликта на Украине

Германия, несмотря на военную помощь Киеву, не станет стороной конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

«Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта», — заверил Мерц. Он подчеркнул, что вместе необходимо сделать все, чтобы положить конец конфликту.

Ранее Мерц сообщил, что в немцах укоренился страх войны с Россией, однако сам он не опасается военной конфронтации. Тем не менее, по его словам, следует иметь «реалистичный взгляд на империалистические устремления России».