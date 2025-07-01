Канцлер Германии сделал заявление о вовлечении в конфликт на Украине

Германия, несмотря на военную помощь Киеву, не станет стороной конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.
«Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта», — заверил Мерц. Он подчеркнул, что вместе необходимо сделать все, чтобы положить конец конфликту.
Ранее Мерц сообщил, что в немцах укоренился страх войны с Россией, однако сам он не опасается военной конфронтации. Тем не менее, по его словам, следует иметь «реалистичный взгляд на империалистические устремления России».