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13:13, 1 июля 2025Экономика

В России задумали заменить производство энергии ее накоплением

«Ъ»: Энергодефицит на юге России собрались сократить за счет накопления энергии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Проблему энергодефицита на юге России, из-за которого в регионе периодически происходят веерные отключения, могут попытаться решить за счет строительства систем накопления энергии (СНЭ) в Краснодарском крае и в Крыму, причем первые объекты могут появиться там уже к следующему лету. Об этом со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака пишет «Коммерсантъ».

Объединенной энергосистеме (ОЭС) юга не хватает 350 мегаватт, а к 2030 году дефицит достигнет уже 2,4 гигаватта. В перспективе нехватку планируют закрывать за счет строительства новой большой генерации, однако до этого момента СНЭ поможет сгладить пики потребления.

В правительстве рассматривают два варианта строительства — на конкурсной основе и без нее с назначением «Россетей» ответственным исполнителем. Вопрос об уровне локализации оборудования для СНЭ обсуждается, и мнения по этому вопросу расходятся.

Одна сторона указывает, что минимизация требований позволит привлечь максимальное количество инвесторов, однако в Минпромторге хотят добиться использования отечественного оборудования. Глава Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев заметил, что вопрос локализации вторичен по отношению к решению о самом масштабном применении СНЭ, если его не будет, то локализация не имеет смысла.

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Идея использования СНЭ заключается в том, что накопители позволяют энергосистеме не поддерживать большой резерв мощности для закрытия пиковых моментов потребления, что повышает эффективность работы станций.

Однако проблемой остается стоимость технологии. Так, в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет крупную промышленность) напоминают, что киловатт-часа от систем обойдется в 15-25 раз дороже, чем в среднем по рынку — в 60-90 рублей. При этом даже у новой генерации стоимость составляет 10-12 рублей. Жихарев в качестве преимущества указывает, что СНЭ имеет короткие сроки строительства и позволит решить проблему, чреватую серьезными авариями в энергосистеме, в короткие сроки. В «Совете рынка» согласны с тем, что в ряде случаев строительство систем оправдано.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отметил, что суммарная стоимость строительства систем накопления в объеме 350 мегаватт может составить 72-98 миллиардов рублей, что сопоставимо с вложениями в строительство генерации.

В мае правительственная комиссия по развитию электроэнергетики поддержала перенос сроков сдачи 14 проектов модернизации тепловых электростанций (ТЭС) общей мощностью 4,1 гигаватта без штрафов для владельцев. Основной причиной стала нехватка оборудования. Из-за санкций заказать импортное невозможно, а отечественные турбины либо в разработке, либо объемы их производства недостаточны для закрытия потребностей.

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