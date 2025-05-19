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14:16, 19 мая 2025Экономика

В России собрались отложить обновление электростанций

«Ъ»: Модернизацию электростанций отложат из-за отсутствия нужного оборудования
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики поддержала перенос 14 проектов модернизации тепловых электростанций (ТЭС) общей мощностью 4,1 гигаватта без штрафов для владельцев. Об этом со ссылкой на соответствующие документы пишет «Коммерсантъ».

Большей частью сроки сдвигаются вправо на два-три года. Основной причиной такого решения стала нехватка оборудования — заказать импортное из-за санкций невозможно, а отечественные предприятия либо задерживают поставки, либо не производят необходимые турбины.

Источник на рынке утверждает, что решения правительственной комиссии по конкретным проектам внесут в соответствующие распоряжения. Помимо сроков задержек, прорабатывается приоритетность поставок на проекты в зависимости от предполагаемого роста потребления.

В «Сообществе потребителей энергии» не согласились с таким решением, подчеркнув, что поставщики энергии должны принять риски, заранее заложенные в контрактах, на себя, а не перемещать проблемы с модернизацией в платежи за электроэнергию для бизнеса и населения.

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Сергей Роженко из Kept предположил, что цены поднимутся из-за нарастающего дефицита электроэнергии. Модернизация предполагалась в условиях вывода из эксплуатации устаревших блоков, а ее задержка приведет к необходимости либо поддерживать на них выработку, либо увеличивать поставки из других регионов, что повышает риски аварий.

По его мнению, сдвиг сроков запуска крупных газовых ГРЭС усилит дефицит в Поволжье, на Урале и в центральной части России, однако его величина будет зависеть от продолжения эксплуатации старых блоков.

В сентябре 2024 года на глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что российская энергетика исчерпала резервы, остававшиеся после распада СССР. Основной причиной такого положения дел чиновник назвал многолетнее недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии.

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