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16:07, 25 ноября 2024Экономика

В России сорвали сроки поставок отечественных паровых турбин

Минпромторг России признал срыв сроков поставок 21 отечественной паровой турбины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Компания «Силовые машины» не сможет поставить в срок 21 паросиловую турбину. Об этом со ссылкой на полученные от производителя финальные графики выпуска рассказал глава департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга Михаил Кузнецов, передает РИА Новости.

В ведомстве надеются, что в ближайшие три года установки все же удастся получить. А пока чиновники вместе с генерирующими компаниями намерены обсудить, что теперь делать.

По мнению Кузнецова, срыв сроков связан с тем, что отрасль давно не знала такого масштабного заказа и потому не справилась. Глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров уточнил, что задержка производства составляет от 17 до 26 месяцев. В том числе на два года сдвинутся поставки небольших паросиловых турбин для Новочеркасской ГРЭС, которые помогли бы улучшить сложную энергетическую ситуацию на юге страны.

Ранее сообщалось, что правительство отменило модернизацию Заинской ГРЭС стоимостью 37,5 миллиарда рублей и вывело ее из программы обновления старых мощностей. Причиной такого решения стала невозможность использования сверхмощной газовой турбины 9HA.02 производства американской компании General Electric (GE) из-за санкций и отсутствия ее аналогов в России и дружественных странах.

Комментируя это решение, директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим подчеркнул, что отказ от модернизации только набирает обороты, процесс неизбежен в связи с изменившимися обстоятельствами.

В сентябре глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что резервы в энергетике, которые Россия получила от СССР, уже исчерпаны, а сейчас в отрасли наблюдаются проблемы с финансированием и обновлениями.

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