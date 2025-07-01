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12:34, 1 июля 2025Бывший СССР

Лидер одной страны ЕАЭС посетит Россию

Президент Киргизии Жапаров посетит Россию 2 июля
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Киргизии Садыр Жапаров приедет в Россию с рабочим визитом 2 июля. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с рабочим визитом 2 июля посетит город Москва. Ожидается двусторонняя встреча президента Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным», — сказано в публикации.

Отмечается, что на встрече лидеры стран обсудят укрепление российско-киргизских отношений: двустороннюю торговлю, культурный обмен и перспективные инвестиционные проекты.

Ранее глава Министерства иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев заявил, что в стране ожидают визита президента России Владимира Путина. Он добавил, что в августе также ожидается официальный визит председателя российского правительства Михаила Мишустина.

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