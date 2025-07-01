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13:21, 1 июля 2025Бывший СССР

Кремль оценил задержание сотрудников Sputnik в Азербайджане на соответствие нормам

Песков: Задержание сотрудников Sputnik не соответствует духу отношений с Баку
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Задержание сотрудников информационных агентств Sputnik и Ruptly в Азербайджане не соответствует духу двусторонних отношений с Баку. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Речь идет именно о журналистах. И, конечно, подобные меры в отношении представителей СМИ абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал задержания российских журналистов в Азербайджане и назвал реакцию Баку чрезвычайно эмоциональной. По его мнению, действия азербайджанских властей также противоречат духу и характеру двусторонних отношений.

Ранее заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин оценил в разговоре с «Лентой.ру» мотивы информационной кампании Азербайджана против России. По мнению политолога, заявления азербайджанских СМИ отчасти отражают настроения политического руководства республики в отношении Москвы.

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