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15:28, 1 июля 2025Силовые структуры

Обобравший участника СВО россиянин получил наказание

В Хакасии мужчину осудили на 8 лет за мошенничество с квартирой участника СВО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В Хакасии суд приговорил к восьми годам лишения свободы 52-летнего местного жителя за мошенничество в отношении участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Россиянин признан виновным по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество»), части 4 статьи 159 («Мошенничество») и части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ.

По данным ведомства, в 2024 году мужчина мошенническим способом продал двухкомнатную квартиру участника СВО за 2,3 миллиона рублей. Затем он попытался похитить с его банковского счета еще 1,5 миллиона рублей.

Во время обысках в квартире осужденного силовики нашли комбинированное ружье и патроны к нему.

Ранее стало известно, что Октябрьский районный суд Пензы рассмотрит уголовное дело 42-летней бывшей сотрудницы администрации Бессоновского района, обвиняемой в краже 850 тысяч рублей со счетов двух участников СВО.

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