Российская чиновница воспользовалась одиночеством участников СВО и обогатилась

Пензенская экс-чиновница похитила 850 тысяч рублей со счетов погибших бойцов СВО

Октябрьский районный суд Пензы рассмотрит уголовное дело 42-летней бывшей сотрудницы администрации Бессоновского района, обвиняемой в краже 850 тысяч рублей со счетов двух участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в 2024 году двое местных жителей заключили контракты на прохождение военной службы в зоне СВО и передали чиновнице дубликаты своих банковских карт и пин-коды. Оба бойца не вернулись с боевых действий, выполнив свой служебный долг. Обвиняемая знала, что они одиноки, близких и родственников у них не осталось и решила воспользоваться ситуацией. Она попросила знакомую снять для нее с одной карты 300 тысяч рублей, а позже чиновница уже сама обналичила с картs другого военнослужащего 550 тысяч рублей.

В ходе расследовании женщина возместила ущерб.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске правоохранительные органы раскрыли криминальную схему, придуманную «черной вдовой», зарабатывающей на выплатах за участие в СВО.