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17:40, 1 июля 2025Россия

Один из самых современных танков НАТО попал в руки российских бойцов и был снят на видео

Танк Leopard 2 в модификации А6 был захвачен ВС РФ, его сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Один из самых современных танков НАТО попал в руки российских бойцов и был снят на видео. Кадры эвакуации боевой машины опубликовало Минобороны.

Речь идет о танке Leopard 2 в модификации А6. Эти машины — одни из самых современных основных боевых танков, представленных в парке бронетехники Североатлантического альянса. На кадрах показана эвакуация Leopard 2А6 в российский тыл.

Российский солдат на видео называет трофейный танк «довольно интересным». Он также называет дату выпуска танка — 1984 год. Это не противоречит данным из открытых источников, согласно которым Leopard 2А6 начал поступать в войска лишь в начале XXI века. Модификация А6 представляет модернизацию более ранних образцов, которые производились с начала 1980-х.

Leopard 2 А6 был подбит российскими операторами FPV-дронов. Несмотря на это, танк не получил критических повреждений и был захвачен практически с полным боекомплектом, отметили в Минобороны.

Ранее в Курской области заметили «редкий и сложный» танк Challenger 2. Боевая машина была уничтожена, на опубликованных снимках видно лежащую на земле башню. Танк может «метнуть» башню вследствие подрыва боекомплекта. Шансы экипажа на выживание при этом практически равны нулю.

ЖЗЛ
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