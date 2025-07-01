Пластический хирург оценила внешность Анастасии Волочковой фразой «заметные брыли»

Косметолог, пластический хирург Зухра Балакеримова оценила внешность бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой фразой «заметные брыли». Ее комментарий публикует портал «Страсти».
По словам врача, 49-летней звезде следует обратиться к специалисту, чтобы устранить признаки возрастных изменений. «У нее очень хорошая фактура, но в данный момент появились довольно заметные брыли, обвисание кожи, а это сразу прибавляет возраст», — заявила собеседница издания.
Так, она посоветовала артистке найти хорошего хирурга и сделать подтяжку лица. При этом Балакеримова предположила, что балерина может откладывать операцию из-за опасений по поводу значительных изменений во внешности.
В июне Волочкова послала к психиатру экс-жену футболиста Павла Мамаева Алану Мамаеву, которая посоветовала ей сделать пластическую операцию.