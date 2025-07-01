Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:47, 1 июля 2025Ценности

Пластический хирург оценила внешность Анастасии Волочковой фразой «заметные брыли»

Хирург Балакеримова посоветовала Анастасии Волочковой сделать подтяжку лица
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Косметолог, пластический хирург Зухра Балакеримова оценила внешность бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой фразой «заметные брыли». Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам врача, 49-летней звезде следует обратиться к специалисту, чтобы устранить признаки возрастных изменений. «У нее очень хорошая фактура, но в данный момент появились довольно заметные брыли, обвисание кожи, а это сразу прибавляет возраст», — заявила собеседница издания.

Так, она посоветовала артистке найти хорошего хирурга и сделать подтяжку лица. При этом Балакеримова предположила, что балерина может откладывать операцию из-за опасений по поводу значительных изменений во внешности.

В июне Волочкова послала к психиатру экс-жену футболиста Павла Мамаева Алану Мамаеву, которая посоветовала ей сделать пластическую операцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов. Бывшего замминистра обороны лишили наград и активов

    Психолог высказался о тяжелой проблеме Пугачевой

    Минобороны раскрыло причину крушения сверхзвукового бомбардировщика под Нижним Новгородом

    Будущее российско-азербайджанских отношений спрогнозировали

    Louis Vuitton выпустил сумку в виде спасательного круга за 780 тысяч рублей

    В постсоветской стране оппозиция зачитала дисс на проевропейскую власть

    Редактора «Sputnik Азербайджан» попали в «Миротворец»

    Бывшего замминистра обороны Иванова лишат недвижимости за сотни миллионов рублей

    Рекордная доля калифорнийцев захотела отделения от США

    Плюс-сайз-блогерша пожаловалась на пялившихся на нее богачей на роскошном курорте Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости