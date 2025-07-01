После изнасилования ребенка подростками в российском лагере уволили воспитателя

В Красноярском крае после изнасилования ребенка в лагере уволили воспитателя

Воспитателя детского лагеря «Сосновый бор» в Красноярском крае, где подростки изнасиловали десятилетнего ребенка, уволили. Об этом сообщило главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска в Telegram-канале.

«Контракт с воспитателем "Соснового бора", в отряде которого находились несовершеннолетние, расторгнут. В муниципальных лагерях проводятся дополнительные инструктажи персонала», — говорится в сообщении управления.

По его информации, служебную проверку начала местная администрация, расследование ведет Следственный комитет. Семье пострадавшего, как уточняется, окажут психологическую помощь.

О случившемся в Красноярском крае стало известно 1 июля. Мать пострадавшего мальчика рассказала, что группа подростков обездвижила ребенка силой, положила ему на голову подушку, после чего изнасиловали его бутылкой из-под минеральной воды. Впоследствии выяснилось, что злоумышленники занимаются тайским боксом и могут быть причастны к изнасилованию еще одного ребенка.