Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:46, 1 июля 2025Россия

После изнасилования ребенка подростками в российском лагере уволили воспитателя

В Красноярском крае после изнасилования ребенка в лагере уволили воспитателя
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Воспитателя детского лагеря «Сосновый бор» в Красноярском крае, где подростки изнасиловали десятилетнего ребенка, уволили. Об этом сообщило главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска в Telegram-канале.

«Контракт с воспитателем "Соснового бора", в отряде которого находились несовершеннолетние, расторгнут. В муниципальных лагерях проводятся дополнительные инструктажи персонала», — говорится в сообщении управления.

По его информации, служебную проверку начала местная администрация, расследование ведет Следственный комитет. Семье пострадавшего, как уточняется, окажут психологическую помощь.

О случившемся в Красноярском крае стало известно 1 июля. Мать пострадавшего мальчика рассказала, что группа подростков обездвижила ребенка силой, положила ему на голову подушку, после чего изнасиловали его бутылкой из-под минеральной воды. Впоследствии выяснилось, что злоумышленники занимаются тайским боксом и могут быть причастны к изнасилованию еще одного ребенка.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось фото поврежденного после атаки тяжелых дронов ВСУ завода «Купол» в Ижевске

    Заболотный перешел в «Спартак»

    Стало известно о продолжающихся поисках второго пилота после крушения Су-27

    В МИД России рассказали о попытках рассорить Москву и Баку

    Apple собрались признать монополистом в США

    В России заочно арестовали экс-главу музея современного искусства за оскорбление верующих

    Россиянам показали «чешское минное поле» в Курской области

    Москвичам пообещали погодные качели

    Бобровский высказался об участии в Олимпийских играх

    В Азербайджане заявили о задержании россиян по подозрению в наркоторговле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости