Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 1 июля 2025Россия

Появились подробности об изнасиловавших 10-летнего мальчика в лагере российских подростках

В Красноярском крае подростки-боксеры изнасиловали 10-летнего мальчика в лагере
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Красноярском крае подростки, занимающиеся тайским боксом, изнасиловали 10-летнего мальчика в детском лагере «Сосновый бор». Такие подробности появились в Telegram-канале Kras Mash.

Мать пострадавшего школьника рассказала, что обидчики занимаются в клубе «Феникс». Россиянке также удалось выяснить, что юноши надругались еще над одним ребенком.

Женщина пояснила, что когда узнала о беде с сыном, написала в чат «Феникса». Там с ней стала общаться женщина. Новая знакомая заявила, что ее сын стал жертвой домогательств тех же подростков. Как утверждает родительница, ребенок позвонил ей по видеосвязи и рассказал о преступлении против него. Мать сразу же забрала его из лагеря.

До этого стало известно, что в Красноярском крае трое подростков подвергли жестким издевательствам 10-летнего мальчика. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось фото поврежденного после атаки тяжелых дронов ВСУ завода «Купол» в Ижевске

    Журналиста из России связали и обокрали на миллионы рублей под дулом пистолета в Таиланде

    Россиянин забил до смерти мать и брата подлокотником от дивана

    Стал известен доход Михаила Пореченкова в ресторанном бизнесе

    ЕС раскрыл сумму переданных Украине средств из доходов от российских активов

    После изнасилования ребенка подростками в российском лагере уволили воспитателя

    Виторган высказался о жалобе Инстасамки на коллег словами «гнилье стукачей»

    Доктора Мясникова укусила сова

    Зеленский одобрил создание трибунала против России

    Трамп начал продавать духи с запахом успеха за 19 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости