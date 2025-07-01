Появились подробности об изнасиловавших 10-летнего мальчика в лагере российских подростках

В Красноярском крае подростки-боксеры изнасиловали 10-летнего мальчика в лагере

В Красноярском крае подростки, занимающиеся тайским боксом, изнасиловали 10-летнего мальчика в детском лагере «Сосновый бор». Такие подробности появились в Telegram-канале Kras Mash.

Мать пострадавшего школьника рассказала, что обидчики занимаются в клубе «Феникс». Россиянке также удалось выяснить, что юноши надругались еще над одним ребенком.

Женщина пояснила, что когда узнала о беде с сыном, написала в чат «Феникса». Там с ней стала общаться женщина. Новая знакомая заявила, что ее сын стал жертвой домогательств тех же подростков. Как утверждает родительница, ребенок позвонил ей по видеосвязи и рассказал о преступлении против него. Мать сразу же забрала его из лагеря.

До этого стало известно, что в Красноярском крае трое подростков подвергли жестким издевательствам 10-летнего мальчика. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.