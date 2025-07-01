Причину резкого поведения певицы Mia Boyka с детьми объяснили

Психолог Костеренко объяснил поведение певицы Mia Boyka травмами детства

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) жестоко ведет себя с детьми, потому что была травмирована в детстве. Такое мнение выразил психолог Сергей Костеренко в беседе с «Абзацем».

Отмечается, что недавно на концерте во Всеволожске артистка отчитала маленькую поклонницу за подаренную игрушку Лабубу. До этого певица оскандалилась, высмеяв девочку-квадробера во время празднования Дня города Надыма. «Если человека в детстве осуждали и наказывали, он осуждает и наказывает. Мы сейчас можем понять, какое воспитание получила сама девушка. То же самое она несет в мир», — отметил специалист.

Костеренко подчеркнул, что Бойко следует «добавлять в свои реплики любовь». «Речь идет об общении с детьми. Надо было поблагодарить. Миа обесценила подарок ребенка, поделилась с ней травмами, которые испытала сама», — сказал он.

Ранее Mia Boyka, которую призвали «отменить» из-за оскорбления китайцев в эфире телешоу, извинилась за расистский жест.