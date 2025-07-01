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16:42, 1 июля 2025Культура

Высмеявшая девочку-квадробера певица извинилась за оскорбление китайцев

Певица Mia Boyka извинилась за оскорбление китайцев в эфире телешоу
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которую призвали «отменить» из-за оскорбления китайцев в эфире телешоу, извинилась за расистский жест. Ее слова приводит KP.RU.

«На тот момент, на момент записи шоу, к сожалению, я не знала о том, что данный жест является оскорбительным для азиатских народов. И если я кого-то задела этим жестом или оскорбила, чего, конечно же, не хотела делать, я приношу свои искренние извинения», — объяснила исполнительница в своем видеообращении.

Ранее в социальных сетях завирусился фрагмент шоу, снятого в 2024 году. В  нем Бойко рассуждает о своей потенциальной популярности среди слушателей в Азии и на слове «китайцы» делает оскорбительный жест, изображая азиатский разрез глаз. Из-за этой насмешки артистку призвали «отменить».

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