Путин поручил привести уровень жизни в Донбассе и Новороссии к среднему по России

Путин: К 2030 году Донбасс и Новороссия должны выйти на среднероссийский уровень

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году привести уровень жизни людей в Донбассе и Новороссии к среднему по России. Об этом сообщает ТАСС.

«Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на общероссийский уровень по всем показателям и по качеству жизни людей», — указал российский лидер.

Путин отметил, что власти страны следят за ситуацией в новых регионах и контролируют реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни и создание новых рабочих мест. Помимо этого, оценивается проведение шефской помощи Донбассу и Новороссии от других регионов.

По словам президента, над улучшением качества жизни в новых регионах работают 41 федеральное ведомство, 26 государственных компаний и 82 региона-шефа. Всего в рамках программы социально-экономического развития Донбасса и Новороссии предусмотрено около 300 мероприятий.

Ранее Путин заявил, что Украина должна признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии.