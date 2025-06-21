Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:44, 21 июня 2025Бывший СССР

Путин высказался о признании Украиной новых российских регионов

Путин: Украина должна признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Украина должна признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии. Слова главы государства приводит Sky News Arabia.

«Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах», — сказал Путин, отметив, что таким образом Киев покажет заинтересованность в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией.

Ранее президент выразил уверенность в том, что большинство украинцев заинтересовано в дружбе с Россией. Кроме того, он заявил, что русские и украинцы — один народ, поэтому можно считать, что «вся Украина наша».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о дружбе украинцев с Россией

    Путин заявил о необходимости устранить нацистские элементы в украинском руководстве

    Путин рассказал об основах долгосрочной стабильности по Украине

    Путин пожелал Украине лучшей участи

    Вэнс рассказал о планах Трампа ударить по Ирану

    Путин высказался о признании Украиной новых российских регионов

    Российские военные зачистили от ВСУ все острова в устье Днепра

    Израиль атаковал ядерный объект в Иране

    Названо количество допустивших россиян на турниры видов спорта

    Известный представитель армянской диаспоры в США назвал Пашиняна диктатором

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости