Путин высказался о признании Украиной новых российских регионов

Путин: Украина должна признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Украина должна признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии. Слова главы государства приводит Sky News Arabia.

«Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах», — сказал Путин, отметив, что таким образом Киев покажет заинтересованность в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией.

Ранее президент выразил уверенность в том, что большинство украинцев заинтересовано в дружбе с Россией. Кроме того, он заявил, что русские и украинцы — один народ, поэтому можно считать, что «вся Украина наша».

