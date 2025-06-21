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10:02, 21 июня 2025Бывший СССР

Путин рассказал об основах долгосрочной стабильности по Украине

Путин: Украине необходимо не вступать в альянсы и отказаться от ядерного оружия
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Жолобов / Росконгресс

Для долгосрочной стабильности на Украине ей необходимо заявить о нейтралитете, кроме того, ей необходимо не вступать ни в какие иностранные альянсы и отказаться от ядерного оружия. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью Sky News Arabia.

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