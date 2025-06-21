Путин рассказал об основах долгосрочной стабильности по Украине

Путин: Украине необходимо не вступать в альянсы и отказаться от ядерного оружия

Для долгосрочной стабильности на Украине ей необходимо заявить о нейтралитете, кроме того, ей необходимо не вступать ни в какие иностранные альянсы и отказаться от ядерного оружия. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью Sky News Arabia.

