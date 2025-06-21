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10:03, 21 июня 2025Россия

Путин заявил о необходимости устранить нацистские элементы в украинском руководстве

Путин заявил о необходимости устранить нацистские элементы в руководстве Украины
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Жолобов / Росконгресс

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости устранить нацистские элементы в руководстве Украины. Об этом в субботу, 21 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

«Необходимо устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве», — подчеркнул глава государства.

Также Путин заявил, что Украина должна признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии. По его словам, таким образом Киев покажет заинтересованность в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией.

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