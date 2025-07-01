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12:34, 1 июля 2025Интернет и СМИ

Путин призвал поддержать российский цифровой сервис

Путин поручил поддержать развитие отечественного цифрового сервиса
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал поддержать российский цифровой сервис. Его слова передает ТАСС.

Глава государства поручил правительству обеспечить устойчивость работы российского сегмента интернета, в том числе для исправной работы отечественного многофункционального сервиса, позволяющего среди прочего обмениваться сообщениями.

Ответственным за выполнение поручения Путин назначил главу аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Доклад о работе президент ждет до 1 сентября.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон об отечественных цифровых сервисах. Согласно документу, в России появится многофункциональная цифровая платформа, позволяющая обмениваться сообщениями, а также получать государственные и коммерческие услуги. Кроме того, пользователи сервиса могут дописывать документы усиленной электронной подписью и делиться личными данными из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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