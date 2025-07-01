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15:38, 1 июля 2025Силовые структуры

Раскрыта реакция защиты на приговор осужденного бывшего замглавы Минобороны Иванова

Защита осужденного на 13 лет экс-замглавы МО Иванова решила обжаловать приговор
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетМинобороны

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Защита осужденного на 13 лет замглавы Минобороны (МО) Тимура Иванова решила обжаловать его приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката фигуранта Мурада Мусаева.

По данным агентства, он заявил: «Да, конечно, обжалуем».

Ранее сообщалось, что экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов получил 13 лет лишения свободы. Он признан виновным по виновным по первому уголовному делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Иванов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ему также назначили штраф в размере 100 миллионов рублей.

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