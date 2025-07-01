Раскрыта реакция защиты на приговор осужденного бывшего замглавы Минобороны Иванова

Защита осужденного на 13 лет экс-замглавы МО Иванова решила обжаловать приговор

Защита осужденного на 13 лет замглавы Минобороны (МО) Тимура Иванова решила обжаловать его приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката фигуранта Мурада Мусаева.

По данным агентства, он заявил: «Да, конечно, обжалуем».

Ранее сообщалось, что экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов получил 13 лет лишения свободы. Он признан виновным по виновным по первому уголовному делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Иванов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ему также назначили штраф в размере 100 миллионов рублей.