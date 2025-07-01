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09:38, 1 июля 2025Экономика

Россиянам пообещали 12 дней отдыха на Новый год

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году. На новогодних праздниках россияне будут отдыхать 12 дней, следует из проекта календаря рабочих и выходных дней на будущий год.

Новогодние каникулы будут длиться с 31 декабря по 11 января. В феврале россияне будут отдыхать три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно. В марте тоже будут трехдневные выходные, которые продлятся с 7-е по 9-е число. В мае нерабочими станут два отрезка: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. А в июне выходными станут четыре дня подряд: с 12 по 14 июня.

В ноябре будет только один праздничный день — 4 ноября. А с 31 декабря начнутся новогодние праздники. Как сказал глава министерства Антон Котяков, перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. А еще, чтобы по возможности объединить праздничные и выходные дни, пишет РБК.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев призывал сократить новогодние выходные до пяти дней. Длинные выходные он считает нецелесообразными «по медицинским ощущениям». По словам депутата, лучше отдыхать от 3 до 5 дней, чем «столько, что потом люди забывают, как работать».

Вот это да!
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