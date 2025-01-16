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17:41, 16 января 2025Россия

В Госдуме призвали сократить выходные в честь одного из праздников

Депутат Госдумы Башанкаев призвал сократить новогодние выходные до пяти дней
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Выходные в честь Нового года необходимо сократить до пяти дней. С таким призывом выступил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, видео беседы с которым опубликовал журналист Александр Юнашев в Telegram.

По словам парламентария, с 31 декабря возрастает количество травм. «Приезжают все наши коллеги с холециститами, с панкреатитами, с обострениями после вкусной жирной еды», — сказал он, подчеркнув, что похожая ситуация наблюдается также на Пасху и майские праздники.

Башанкаев назвал длинные выходные нецелесообразными «по медицинским ощущениям». По его словам, лучше отдыхать от трех до пяти дней, чем «однократно столько, что потом люди забывают, как работать».

Ранее Госдума рассмотрела в первом чтении и отклонила законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Документ предлагал добавить последний день года в перечень нерабочих праздничных дней, а также исключить из положенных дней отдыха 8 января, сохранив общее число выходных. Авторы инициативы объяснили, что в случаях, когда 31 декабря оказывается рабочим днем, многие сотрудники не в полном объеме выполняют свои задачи, а часть россиян берет отгулы или отпуска.

ЖЗЛ
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