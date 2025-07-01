Российский аэропорт нарвался на проверку из-за платных кабинок для курильщиков

ФАС проверит платные кабинки для курильщиков в аэропорту Пулково

Российский аэропорт, который ввел платные кабинки для курильщиков, нарвался на проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, ФАС проверит авиагавань в Санкт-Петербурге по запросу главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского. Депутат заметил, что аэропорт не предоставил альтернативы посетителям, которые могут снова «начать дымить» в уборных.

«С удивлением прочитал новость, что курительная кабина в Пулково теперь платная, а стоимость визита — 500 рублей. Хочу напомнить коллегам, что возможность установки курительных кабин в стерильных зонах аэропортов появилась после принятия моего законопроекта в VII созыве», — сообщил Боярский.

Он отметил, что данный законопроект принимался для того, чтобы сделать воздух в туалетах чище. Теперь, по его мнению, любители никотина не будут оплачивать вход в курительный павильон, а вернуться в уборные.

Ранее сообщалось, что вход в круглосуточный павильон для курильщиков с 1 июля стал платным. Находится в помещении одновременно также смогут не более шести человек.