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17:34, 1 июля 2025Путешествия

Российский аэропорт нарвался на проверку из-за платных кабинок для курильщиков

ФАС проверит платные кабинки для курильщиков в аэропорту Пулково
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: nupook538 / Shutterstock / Fotodom

Российский аэропорт, который ввел платные кабинки для курильщиков, нарвался на проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, ФАС проверит авиагавань в Санкт-Петербурге по запросу главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского. Депутат заметил, что аэропорт не предоставил альтернативы посетителям, которые могут снова «начать дымить» в уборных.

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«С удивлением прочитал новость, что курительная кабина в Пулково теперь платная, а стоимость визита — 500 рублей. Хочу напомнить коллегам, что возможность установки курительных кабин в стерильных зонах аэропортов появилась после принятия моего законопроекта в VII созыве», — сообщил Боярский.

Он отметил, что данный законопроект принимался для того, чтобы сделать воздух в туалетах чище. Теперь, по его мнению, любители никотина не будут оплачивать вход в курительный павильон, а вернуться в уборные.

Ранее сообщалось, что вход в круглосуточный павильон для курильщиков с 1 июля стал платным. Находится в помещении одновременно также смогут не более шести человек.

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