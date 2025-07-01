Российский аэропорт объяснил введение платных кабинок для курильщиков

Mash: Пулково ввел платные кабинки для курильщиков из-за нарушителей

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге объяснил введение платных кабинок для курильщиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Руководство авиагавани устало от пассажиров, нарушающих правила посещения кабинок. Оказалось, что вместимость таких помещений — всего шесть человек, однако людей там всегда больше. В связи с этим вентиляция не справляется, запах распространяется за пределы кабин.

Теперь за посещением отведенных для курения мест будет следить специальный человек.

Ранее стало известно, что Пулково нарвался на проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС). ФАС проверит авиагавань по запросу главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского. Депутат заметил, что аэропорт не предоставил альтернативы посетителям, которые могут снова «начать дымить» в уборных.