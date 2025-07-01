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13:47, 1 июля 2025Мир

Российский посол рассказал о вялотекущей цветной революции в Сербии

Посол России Боцан-Харченко: В Сербии идет вялотекущая цветная революция
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Сербии идет вялотекущая цветная революция, призванная свергнуть действующую власть в Белграде. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия-24» выступил российский посол Александр Боцан-Харченко.

«Это именно сценарий цветной революции, запущенной в ноябре 2024 года. Такой вялотекущий, это не взрывной сюжет, но сюжет, который направлен на выдавливание нынешней власти», — пояснил дипломат.

В апреле президент Сербии Александр Вучич рассказал о попытке оппозиции в ходе протестов устроить цветную революцию для насильственного свержения власти.

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