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21:23, 16 апреля 2025Мир

Вучич заявил о попытке цветной революции в Сербии

Вучич после итогов расследования ФСБ РФ заявил о попытке цветной революции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Президент Сербии Александар Вучич заявил о предпринятой в ходе мартовских протестов в стране попытке цветной революции для насильственного свержения власти. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы получили официальный отчет ФСБ РФ, в котором категорически утверждается, что акустические устройства, находящиеся на вооружении полиции Республики Сербии, не применялись во время протестов», — сказал сербский лидер.

Вучич добавил, что будет лично добиваться и настаивать на привлечении к ответственности всех, кто вводил общественность в заблуждение и лгал о применении звуковой пушки или других видов акустических устройств.

Ранее парламент Сербии на фоне протестов утвердил кандидатуру профессора Джуро Мацута на должность премьер-министра страны. Отмечается, что голосование представляло собой формальную процедуру, поскольку правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) имеет большинство, 156 из 250 мест в парламенте.

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