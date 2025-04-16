В Сербии на фоне протестов сменили премьер-министра

Парламент Сербии утвердил кандидатуру Джуро Мацута на должность премьер-министра

Парламент Сербии утвердил кандидатуру профессора Джуро Мацута на должность премьер-министра страны на фоне протестов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что голосование представляло собой формальную процедуру, поскольку правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) имеет большинство в 156 из 250 мест в парламенте.

Ранее кандидатуру профессора Джуро Мацута на пост нового премьер-министра выдвинул президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что Мацут обладает профессиональными и личными качествами, необходимыми для выполнения обязанностей председателя правительства.

19 марта Народная скупщина (парламент) Сербии официально утвердила отставку предыдущего премьер-министра страны Милоша Вучевича. Поводом для нее стали массовые акции протеста, начавшиеся после обрушения в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, когда жертвами ЧП стали 15 человек.