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22:03, 1 июля 2025Из жизни

Школьник застрелил бабушку и дедушку за запрет сидеть в телефоне

В Бразилии школьник застрелил бабушку и дедушку за запрет пользоваться телефоном
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: AltumCode / Unsplash

В Бразилии школьник расправился с бабушкой и дедушкой после бытового конфликта. Об этом пишет издание Ultimo segundo.

Инцидент произошел в муниципалитете Франсиску-Белтран. По данным СМИ, 13-летний мальчик сначала ранил дедушку, а затем выпустил пять пуль в грудь бабушки. Мужчина успел вызвать сотрудников правоохранительных органов и, несмотря на ранение, вступил в борьбу с ребенком, после чего обезоружил его.

Родственники растили внука с семи лет. Конфликт, по предварительной информации, начался с запрета несовершеннолетнему пользоваться смартфоном. Мальчик стрелял из пистолета, который принадлежал его дяде. Как установили полицейские, чтобы раздобыть оружие, школьник взломал автомобиль родственника.

Отмечается, что после случившегося ребенок скрылся в лесу, но его быстро нашли и задержали.

Ранее в Риу-Верди-ди-Мату-Гросу (Бразилия) двухлетний сын случайно выстрелил в мать. 27-летняя Монтейра и ее муж сидели на веранде, ребенок бегал перед ними. В один момент он схватил пистолет отца, лежавший на столе, и стал играть с ним. Мальчик навел оружие на мать и выстрелил. Пуля попала в грудь и руку женщины.

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