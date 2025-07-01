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16:39, 1 июля 2025Россия

Школьница отравилась неизвестным веществом на отдыхе в детском лагере и не выжила

В Хакасии девочка отравилась неизвестным веществом в детском лагере и не выжила
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия» Кадр: Telegram-канал

В Хакасии 10-летняя школьница отравилась неизвестным веществом на отдыхе в детском лагере и не выжила. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

По данным ведомства, сначала у девочки повысилась температура и появилась тошнота. После того как она пожаловалась взрослым на плохое самочувствие, ее экстренно госпитализировали.

В больнице ребенку предварительно поставили диагноз «отравление неустановленным веществом». Спустя пять дней после госпитализации — 1 июля — ее состояние резко ухудшилось. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти девочку не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Проводится расследование, в частности, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причины смерти ребенка.

Ранее в Нижегородской области школьница впала в кому во время урока. Медики диагностировали у нее отравление неизвестным веществом.

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