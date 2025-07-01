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09:58, 1 июля 2025Силовые структуры

Следствие поставило точку в деле отбывающего два пожизненных срока ангарского маньяка

В Ангарске завершено расследование дела убившего 85 женщин маньяка Попкова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Ангарске следователи поставили точку в уголовном деле отбывающего два пожизненных срока ангарского маньяка Михаила Попкова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

Попков обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Все материалы переданы в суд.

По данным следствия, в мае 2011 года он встретил незнакомую женщину в парке, расположенным за ДК «Современник». Между ними завязалась беседа, которая переросла в ссору. В результате он несколько раз ударил потерпевшую топором. От полученных травм она не выжила. Затем Попков облил ее горючей жидкостью, поджег и ушел с места преступления. Отмечается, что в апреле он признал вину и дал показания.

23 июня Попкову назначили нового защитника — женщину.

На счету ангарского маньяка 86 доказанных жертв, 85 из них — женщины.

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