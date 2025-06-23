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13:10, 23 июня 2025Силовые структуры

Отбывающему два пожизненных срока ангарскому маньяку дали нового адвоката

Осужденному за убийство 85 женщин маньяку Попкову назначили адвоката-девушку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следователь заявил о сотне женщин на счету ангарского маньяка

Фото: Екатерина Еременко / Коммерсантъ

Ангарскому маньяку Михаилу Попкову, приговоренному к двум пожизненным срокам, назначили нового защитника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Теперь интересы Попкова будет представлять адвокат-девушка. По данным канала, пока у него напряженное общение с новой защитницей.

Сейчас на счету ангарского маньяка 86 доказанных жертв, 85 из них — женщины. Отправной точкой для его зверств послужила измена жены. Причем ее он не трогал, чтобы не оставить дочь сиротой, и даже не разводился, а охотился только на незнакомок.

В отношении Попкова суды уже вынесли четыре приговора. Тем не менее двумя месяцами ранее следователи установили его причастность к расправе над еще одной женщиной, совершенной в 2011 году.

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