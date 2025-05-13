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12:20, 13 мая 2025Силовые структуры

Следователь заявил о сотне женщин на счету ангарского маньяка

Следователь в отставке Костарев: Ангарский маньяк Попков мог убить сотню женщин
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Еременко / Коммерсантъ

На счету ангарского маньяка Михаила Попкова, осужденного к двум пожизненным срокам, может быть около сотни жертв. Такое мнение высказал следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России в отставке Валерий Костарев в беседе с KP.RU.

Попков признался в расправе над 87 женщинами, но есть еще десяток эпизодов, к которым он может быть причастен. Речь идет о преступлениях, совершенных бывшим милиционером вдоль дороги, по которой он годами перегонял из Владивостока подержанные японские машины, полагает Костарев.

Он отметил, что отправной точкой для маньяка послужила измена супруги, причем он так с ней и не развелся, а охотился на незнакомок. Как только женщина соглашалась выпить с Попковым и вступить в ним в половую связь, он ее обрекал. Жену маньяк не трогал, чтобы не оставить дочь сиротой, добавил следователь.

В апреле сообщалось, что следователи установили причастность Попкова к расправе над женщиной, совершенной в 2011 году. Маньяк зарубил ее туристическим топориком в здании водонасосной станции, а затем сжег тело. Он уже дал признательные показания.

Ему вынесли четыре приговора, два из которых предусматривают максимальное наказание.

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