Следователь заявил о сотне женщин на счету ангарского маньяка

Следователь в отставке Костарев: Ангарский маньяк Попков мог убить сотню женщин

На счету ангарского маньяка Михаила Попкова, осужденного к двум пожизненным срокам, может быть около сотни жертв. Такое мнение высказал следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России в отставке Валерий Костарев в беседе с KP.RU.

Попков признался в расправе над 87 женщинами, но есть еще десяток эпизодов, к которым он может быть причастен. Речь идет о преступлениях, совершенных бывшим милиционером вдоль дороги, по которой он годами перегонял из Владивостока подержанные японские машины, полагает Костарев.

Он отметил, что отправной точкой для маньяка послужила измена супруги, причем он так с ней и не развелся, а охотился на незнакомок. Как только женщина соглашалась выпить с Попковым и вступить в ним в половую связь, он ее обрекал. Жену маньяк не трогал, чтобы не оставить дочь сиротой, добавил следователь.

В апреле сообщалось, что следователи установили причастность Попкова к расправе над женщиной, совершенной в 2011 году. Маньяк зарубил ее туристическим топориком в здании водонасосной станции, а затем сжег тело. Он уже дал признательные показания.

Ему вынесли четыре приговора, два из которых предусматривают максимальное наказание.