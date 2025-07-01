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08:20, 1 июля 2025Мир

США раскрыли подробности снятия санкций с Сирии

The Hill: США оставляют за собой право вновь ввести санкции против Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pixabay

Американская администрация оставляет за собой право вновь ввести санкции против Сирии, если посчитает, что ее действия наносят ущерб интересам США. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке в министерстве финансов Брэд Смит, сообщает The Hill.

«Соединенные Штаты будут сохранять постоянную бдительность там, где наши интересы и безопасность находятся под угрозой, и Казначейство без колебаний будет использовать наши полномочия для защиты американских и международных финансовых систем», — раскрыл он прдробности.

По словам Смита, несмотря на то, что Вашингтон по-прежнему надеется на будущее Сирии и ее новое правительство, он также ясно понимает, что угрозы миру остаются.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций, действовавших в отношении Сирии. В Белом доме отметили, что действия американского лидера направлены на «продвижение и поддержку пути страны к стабильности и миру».

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