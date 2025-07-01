США раскрыли подробности снятия санкций с Сирии

The Hill: США оставляют за собой право вновь ввести санкции против Сирии

Американская администрация оставляет за собой право вновь ввести санкции против Сирии, если посчитает, что ее действия наносят ущерб интересам США. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке в министерстве финансов Брэд Смит, сообщает The Hill.

«Соединенные Штаты будут сохранять постоянную бдительность там, где наши интересы и безопасность находятся под угрозой, и Казначейство без колебаний будет использовать наши полномочия для защиты американских и международных финансовых систем», — раскрыл он прдробности.

По словам Смита, несмотря на то, что Вашингтон по-прежнему надеется на будущее Сирии и ее новое правительство, он также ясно понимает, что угрозы миру остаются.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций, действовавших в отношении Сирии. В Белом доме отметили, что действия американского лидера направлены на «продвижение и поддержку пути страны к стабильности и миру».