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14:48, 1 июля 2025Культура

Стал известен доход Михаила Пореченкова в ресторанном бизнесе

Михаил Пореченков заработал на ресторанном бизнесе 56 миллионов рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Российский актер Михаил Пореченков заработал на ресторанном бизнесе 56 миллионов рублей. Об этом сообщают «Страсти».

По сведениям портала, в 2018 году актер Михаил Пореченков стал совладельцем бара «Концерт», расположенного в самом центре Москвы. Артисту принадлежит 40 процентов в компании, которая является юрлицом заведения.

В соответствии с открытыми источниками, с которыми ознакомился портал, в 2024 году доход ресторана составил 56,4 миллиона рублей, а чистая прибыль заведения — 25,3 миллиона рублей.

В публикации также отмечается, что у компании сейчас не замечено задолженностей и активных судебных разбирательств.

Ранее стало известно, что певицу и возлюбленную российского блогера и исполнителя Давида Манукяна, известного как Дава, Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) обманули почти на миллион рублей. Артистка оплатила дорогостоящий кухонный гарнитур, но не получила его.

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