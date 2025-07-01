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14:27, 1 июля 2025Культура

Возлюбленную Давы обманули почти на миллион рублей

Mash: Недавно родившую певицу Мари Краймбрери обманули почти на миллион рублей
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певицу и возлюбленную российского блогера и исполнителя Давида Манукяна, известного как Дава, Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) обманули на почти миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, артистка оплатила дорогостоящий кухонный гарнитур в новую квартиру, но так его и не получила. Отмечается, что при покупке недвижимости Краймбрери предложили «готовую кухню с дизайн-проектом от прошлой хозяйки».

Исполнительница согласилась и перевела предоплату на карту, а остальную сумму отдала наличными через несколько дней, пишет канал. «Кухню должны были привезти после ремонта в середине июня. Но тут начались бесконечные "завтраки" и проблемы», — говорится в сообщении.

По факту случившегося певица обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

Ранее певица Ольга Бузова поздравила Даву и Мари Краймбрери с рождением ребенка и попала на видео.

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