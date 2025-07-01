Цыганская семья получила от властей трешку в российском городе

Цыганская семья получила от властей трешку в городе Бологое

Цыганская семья получила от властей трехкомнатную квартиру в городе Бологое Тверской области и вызвала гнев остальных жителей. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Тверь».

Семья Николаенко с тремя детьми стояла в очереди на улучшение жилищных условий с 2018 года и получила жилье площадью 72 квадратных метра в новом жилом комплексе на окраине Бологое в начале 2025 года. Местные жители возмутились тому, что стоят в очереди на получение квартиры гораздо дольше. По их словам, правила должны быть одинаковыми для всех семей.

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